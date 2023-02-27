В Ярославле состоялась премьера спектакля «Обломов»

В Ярославле в театре им. Федора Волкова состоялась премьера спектакля «Обломов» по роману Ивана Гончарова в постановке режиссера из Петербурга Анджея Бубеня. По словам господина Бубеня, в спектакле воплощен современный образ Обломова, а не классического героя Гончарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента информагентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Мы пытаемся снять вековую пыль с этого произведения и показать его поистине таким, какое оно есть — а это глубокое философское размышление на тему: как нам жить, и как быть сегодня человеком. И насколько возможно быть сегодня, как говорит Обломов, целостным человеком. Это вопрос и моральный, и философский, и этический. Насколько он разрешим - мы не даем ответа, но важно ставить серьезные вопросы»,— сказал господин Бубень.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в постановке приняли участие актеры Волковского театра: Илья Коврижных, Юрий Круглов, Анна Ткачева, Алексей Кузьмин, Александра Чилин-Гири.

Алла Чижова