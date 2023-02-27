В Пермь поступили первые автомобили «Москвич»

На сайтах пермских компаний «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс», ранее получивших дилерство бренда «Москвич», появились предложения о продаже новых отечественных автомобилей. На сайте еще одного дилера «Москвича» в Перми — компании VERRA — информации о старте продаж пока нет. В VERRA сообщили, что шоурум бренда уже подготовлен, он расположился в автоцентре на шоссе Космонавтов, 306, совместно с Toyota.

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По данным «Ъ-Прикамье», все пермские дилеры «Москвича» вчера получили автомобили, однако их продажу осуществлять пока не могут — сначала московский автомобильный завод «Москвич» должен провести аудит автоцентров. Он должен состояться 28 февраля, и если автопроизводитель даст положительное заключение — с 1 марта салоны официально начнут работать.

АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» было основано на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. В ноябре 2022 года на новом предприятии было запущено производство. Сейчас завод выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Отгрузки автомобилей начались в декабре. Первые автосалоны «Москвича» открылись в столице, дилеров в Перми завод определил в конце января. В общей сложности дилерская сеть бренда сейчас представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 регионах.