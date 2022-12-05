Реконструкция аэропорта в Тюмени обойдется в 12,5 млрд рублей

Реконструкция терминала международных и внутренних перелетов в аэропорту Рощино (управляется ООО «Новапорт холдинг») в Тюмени обойдется в 12,5 млрд руб., следует из данных с портала госзакупок. Заявки на участие принимаются до 8 февраля 2023 года.

Подрядчику, помимо реконструкции, предстоит благоустроить окружающую территорию и выполнить «другие работы». По итогам площадь аэропорта вырастет на 17,4 тыс. кв. м и достигнет 44,6 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены до 31 января 2027 года.

Осенью этого года проводился аналогичный аукцион на право реконструкции. Тогда стоимость работ была на 4,5 млрд руб. ниже — почти 8 млрд руб., а работы подрядчик должен был выполнять до конца октября 2026 года. Однако конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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