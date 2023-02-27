Следствие дошло до «пауков»

В Туле по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина сотрудники ведомства выясняют обстоятельства драки подростков, произошедшей в минувшие выходные возле местного торгового центра. Столь серьезное внимание правоохранителей к инциденту объясняется тем, что это не первое столкновение между молодежными группировками в разных регионах за последнее время: МВД и СКР уже расследует уголовные дела, возбужденные после аналогичных происшествий в московских ТЦ («Авиапарк» и других) и на станции метро «Лубянка», а также в Санкт-Петербурге. В некоторых драках участвовало по 15–20 человек, причем представители одной из сторон, по предварительным данным, относятся к молодежному течению «Редан» («пауки»). В Москве несколько участников неформального движения уже отправлены под домашний арест.

Инцидент, заинтересовавший главу СКР, произошел 25 февраля возле ТЦ «Макси», расположенного в Туле по адресу Пролетарская улица, 2. Молодежный конфликт развивался по стандартной схеме. Сначала между двумя группами подростков возрастом примерно 14–17 лет разгорелась словесная перепалка в самом здании ТЦ, а затем молодые люди вышли на улицу, где и произошла потасовка. Возле входа в «Макси» одного из участников конфликта, 17-летнего студента, его оппоненты сумели повалить на землю и начали избивать ногами. Однако вскоре к месту событий подъехал полицейский наряд, который, видимо, был вызван кем-то из очевидцев схватки, и все ее участники разбежались. У пострадавшего, по данным полиции, зафиксированы лишь незначительные повреждения.

Проверку, которая проводится по распоряжению Александра Бастрыкина, начали после того, как видеоролики с инцидентом распространились в соцсетях. На записях как раз видна сцена избиения упавшего студента.

Между тем внимание правоохранителей к тульской истории объясняется еще и тем, что это была не единственная массовая драка между молодежными группировками, произошедшая за последние дни в разных регионах. Аналогичные столкновения, например, накануне произошли в Москве. Там подростки устроили драки в торговых центрах, расположенных на Ходынском поле, Алтуфьевском шоссе, улице Юных Ленинцев, а также на станции метро «Лубянка».

В ряде столкновений участвовало по 15–20 человек, причем одной из сторон конфликта, по предварительным данным, выступали представители неформального молодежного течения «Редан» («пауки»).

Это подростковое движение использует стилистику мультфильмов и комиксов манга. Символ паука, как и название «Редан», взяты из манги Hunter X Hunter. Участники обычно носят широкие клетчатые брюки, черно-белые шарфы и черные футболки с рисунком белого паука с цифрой «четыре». Судя по размещенным в Telegram-каналах декларациям «пауков», они выступают против присутствия в местах их проживания мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов. Некоторые «пауки» при этом называют свое движение ЧВК. Впрочем, в других чатах сторонники «Редана» утверждают, что с нацистcкой идеологией и символикой никак не связаны, изображения паука взяты из известного бренда одежды, а в драках они являлись защищающейся стороной.

Большинство конфликтов, зафиксированных 22–23 февраля в Москве, по официальной версии правоохранителей, произошли на бытовой почве — основанием для перепалок и последующих драк становились разногласия по поводу внешнего вида оппонентов. В частности, стычка в метро началась с того, что одному из подростков «беспричинно, из хулиганских побуждений» брызнули в лицо газом из перцового баллончика, после чего, повалив на пол, начали избивать. Лишь схватка на улице Юных Ленинцев, видимо, стала следствием заранее достигнутой договоренности о «стрелке».

По факту драки в метро СКР возбудил уголовное дело, квалифицировав действия ее участников как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В рамках расследования были задержаны четверо предполагаемых участников драки, которым и было предъявлено обвинение. Они несовершеннолетние, поэтому фамилии фигурантов не раскрываются. Некоторые из задержанных вину признали. Видимо, с учетом этого обстоятельства 25 февраля Черемушкинский суд отправил их под домашний арест, хотя представители СКР настаивали в своих ходатайствах на заключении обвиняемых под стражу. Арестованные, по данным следствия, также причисляют себя к «паукам».

В свою очередь полиция также возбудила уголовное дело по 213-й статье УК РФ — по факту стычки, произошедшей в ТЦ на Ходынском поле. Пока задержанных в рамках этого расследования, по данным “Ъ”, нет.

Тем временем в соцсетях и интернете появились сообщения и видеоролики о том, что правоохранительные органы провели задержания сторонников «Редана» и в других регионах. В Санкт-Петербурге, например, 26 февраля были проведены масштабные задержания подростков, в том числе относящихся к движению «пауков», в торгово-развлекательном центре «Галерея» и рядом с ним. «В первой половине дня ТРЦ работал в штатном режиме. Затем на площади перед ним мы заметили столпотворение подростков. После приезда наряда полиции часть подростков решила переждать на территории ТРЦ. Мы, заметив это, нажали тревожную кнопку»,— прокомментировали в пресс-службе ТРЦ.

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом региональное ГСУ СКР сообщило в своем Telegram-канале. «Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ "Галерея", в результате которых пострадали несколько человек»,— сообщили в СКР, отметив, что ведомством инициирован вопрос о передаче дела в Следственный комитет.

В свою очередь в Казани, где якобы также прошли задержания молодых людей из «Редана» (соответствующее видео было выложено в интернете), в ответ на вопрос “Ъ” ограничились сообщением, что «проясняют ситуацию». Еще одну видеозапись о массовом скоплении подростков в курском торговом центре Central Park в местном управлении МВД пока не комментируют.

Владислав Трифонов; Надежда Ярмула, Санкт-Петербург; Кирилл Антонов, Казань; Сергей Толмачев, Воронеж