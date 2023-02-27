Инвестиции выросли как в последний раз

Индекс предложения инвестиционных товаров (рассчитывается Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП) после резкого снижения весной 2022 года и последующего восстановления совершил резкий скачок в декабре и превысил медианное значение 2021 года (см. график). В ЦМАКП, впрочем, полагают, что такой рост вряд ли является устойчивым. «В декабре по многим объемным отраслевым показателям в последние два-три года наблюдаются нехарактерные скачки, за которыми следует понижательная коррекция. Это похоже на изменение формы сезонной волны, однако пока не накопилось достаточно наблюдений, чтобы утверждать это наверняка»,— замечают авторы исследования.

Кризис 2022 года оказался нетипичным с точки зрения поведения капвложений, которые, судя по данным Росстата о ВВП (см. “Ъ” от 20 февраля) и косвенным показателям, уверенно росли, подогреваемые высокими корпоративными прибылями и госвливаниями. Реальный рост инвестиций в основной капитал в январе—сентябре 2022 года оказался на уровне 5,9% в годовом выражении, а основной вклад в их прирост внесли отрасли трубопроводного транспорта и нефтегазохимии. Исходя из статистики о капвложениях, в третьем квартале они стабилизировались после роста в середине года.

«С одной стороны, высокая активность в строительстве, поддерживаемая государством, стала важнейшим фактором поддержки экономики. С другой — сочетание стагнации инвестиций и роста в строительстве означает, видимо, серьезный сбой в обновлении парка машин и оборудования»,— заключают в ЦМАКП. Этот сбой, судя по всему, не преодолен. В декабре 2022 года и в январе 2023 года выпуск инвесттоваров заметно рос, но при этом в январе произошло снижение производства машин и оборудования (9,7% к декабрю с учетом сезонности).

Отметим, что значительная доля прироста капвложений в 2022 году обеспечивалась подорожавшим инвестиционным импортом, который промышленные компании, судя по опросам Института Гайдара, отчасти продолжали получать в обход санкций. «Накопленный багаж негативных эффектов (ухудшение инвестклимата, ограничения на импорт технологичных товаров, уход иностранных компаний) будет негативно влиять на инвестиции как минимум в 2023 году»,— полагают аналитики Райффайзенбанка, ожидая спада капвложений в этом году.

Артем Чугунов