Один «Чебурашка» в поле не воин

Эффект «Чебурашки» продлится недолго: сборы российских кинотеатров за 2023 год могут упасть на 10-15%. Такими ожиданиями с “Ъ FM” поделились участники рынка. Показатели не поможет улучшить даже новый кассовый рекорд российского проката, который установил фильм про ушастого зверька. Картина уже собрала более 5 млрд руб. При этом операционная задолженность кинотеатров уже достигла 10 млрд руб., пояснили в профильной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вместе с тем не способствуют улучшению ситуации и сложности с планированием. Точного графика выхода новых фильмов на середину года до сих пор нет, рассказал гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин: «Возможны два пути решения проблемы. Первый — это помощь до той поры, пока российские продюсеры не отснимут фильмы на уже выделенные деньги, то есть финансовая поддержка кинотеатров для того, чтобы они не закрывались. Второе решение — принудительное лицензирование иностранных картин. В общем пока очень много разговоров, но мало действий. Происходит некая вакханалия, и государство остается в некоем нейтральном статусе. Если посмотреть на февраль-март, там прогнозы более или менее понятны, лето же очень "голое".

Основной вопрос не в том, что "Чебурашка" выстрелил, рекорды побиты, у всех эйфория, а в том, что неопределенность не снята».

Власти по-прежнему обсуждают вопрос проката голливудских фильмов без разрешения правообладателя. Правда, Минэкономразвития на днях не поддержало эту инициативу. Без релизов от больших студий, таких как Disney и Warner Bros., индустрии будет трудно улучшить финансовые показатели, но и безнадежной ситуацию назвать нельзя, поделилась директор «Кинозала ГУМа» Этери Кахидзе: «"Чебурашка", конечно, великолепен, и фильм поднял нам декабрь и январь, и до сих пор победно шествует по экранам. Дальше появилась лента Гая Ричи, и это первый блокбастер за полгода. Он тоже очень хорошо идет.

И, да, очень обидно, что ушли мейджоры, особенно Disney. Но я думаю, что медленно-медленно мы будем выходить обратно к хорошим показателям.

Не могу сказать, что у нас падал спрос, зрители как ходили в кино, так и ходят. Понятно, что на новогодних праздниках они стали покупать билеты чуть чаще, чем обычно. Честно говоря, я бы с большим удовольствием тоже показывала кино от больших студий, но пока Минкульт не выдает прокатное удостоверение для западных картин, этого делать нельзя. Вместе с тем кинотеатр — это та отрасль, в которой нельзя сокращать сотрудников, он просто перестанет работать, если там не будет кассиров или билетеров».

Пока вопрос с лицензированием не решен, некоторые кинотеатры прибегают к схеме «бесплатного предсеансного обслуживания». Зрители официально покупают билеты на короткометражные фильмы, а после картины, которая длится несколько минут, они смотрят зарубежные блокбастеры. Другие киносети сдают в аренду свои залы, и там показывают голливудские релизы, например, «Аватар: Путь воды».

И спрос на такие форматы высокий. По предварительным оценкам, сборы нового фильма Джеймса Кэмерона в России могли составить до 1,5 млрд руб. Такая практика скорее всего продолжится, ведь новых интересных проектов в официальном прокате не ожидается, подчеркнул член Ассоциации владельцев кинотеатров и гендиректор компании Comscore Роман Исаев:

«Да, беспрецедентные сборы "Чебурашки" — это, конечно, позитивный факт для индустрии. Но, к сожалению, глядя вперед, мы понимаем, что "Чебурашек" в 2023 году больше не предвидится. Впереди на горизонте из крупных релизов — это "Вызов", и, кроме него, фильмов с миллиардным потенциалом сборов на горизонте до Нового года нет. Тем не менее уровень тревоги за сборы 2023 года достаточно высокий.

Огромный уровень операционной задолженности, который накопился в кинотеатрах еще с 2020 года, на одних российских релизах погасить кинотеатрам будет очень сложно.

Деньги от "Чебурашки" при всей их беспрецедентности достаточно быстро закончатся, потому что ими придется закрывать долги 2020-го и 2021-го годов. Сейчас если говорить про сборы, то 2022 год был закрыт к 2021-му с падением почти в 60%. Посещаемость тоже сократилась на 64%. В текущем году, несмотря на успех "Чебурашки" и очень такие благостные цифры Нового года, есть все шансы не добрать до уровня года 2022-го. Пока вилка прогнозов варьируется от минус 10-15% год к году, так и в сторону превышения цифр 2022-го. Это также вполне вероятный вариант развития событий. Но, думаю, что, когда феерия "Чебурашки" закончится, падение будет очень сильным. Как известно, чем выше взлетаешь, тем больнее падать».

Между тем спрос на онлайн-покупку билетов в кинотеатры за год вырос почти на 20%. Такие данные представили аналитики сервиса CloudPayments. При этом средний чек увеличился более чем на 5% и составляет 650 руб.

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Анна Маргулис