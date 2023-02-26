Растительное мясо теряет популярность

Потребители стали отказываться от растительного мяса — выбор в пользу животного белка все чаще делают и в мире, и в России. Один из ведущих производителей растительных котлет Beyond Meat отчитался о снижении прибыли и росте убытков. Его продажи в четвертом квартале 2022-го упали на 20%. Падение спроса там объясняют высокой инфляцией, замедлением экономики на ведущих рынках и ростом конкуренции. Исследовательская компания Deloitte осенью прошлого года фиксировала стабильное снижение продаж растительного мяса. По мнению аналитиков, целевая аудитория такой продукции оказалась меньше, чем оценивали раньше.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В России интерес к растительному мясу тоже упал, отметил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Кроме того, по его словам, производство осложняют западные санкции: «В Штатах после активного роста в предыдущие годы в 2022-м рост рынка по большому счету приостановился. В денежном выражении он там увеличился примерно на 5-6%, что ниже уровня инфляции, то есть в реальном выражении рынок сжался.
Примерно о таких же тенденциях, только более выраженных, можно говорить и для России. В стране мы видим серьезнейшее падение продаж.
Причин, я думаю, этому несколько. Одна из них — это заметное ухудшение ситуации с доходами населения. При прочих равных в большинстве случаев эти продукты все еще дороже аналогов из обычного мяса. Вторая причина в том, что даже то, что производилось в России, во многом завязано на импортные ингредиенты, которые либо подорожали, либо их стало сложно поставлять. И третье, наверное, самое тревожное для тех, кто следит и симпатизирует этому рынку: кажется, в глобальном мире история с интересом к растительным продуктам серьезно как минимум затормозилась.
Если смотреть на отчетность Beyond Meat и Oatly — это производитель растительного молока из овса — то капитализация компаний за последние пару лет сократилась на порядок, и это не фигура речи. С учетом этого факта и того, что происходит в России с экономикой, не думаю, что кто-то сейчас будет вкладываться в растительные продукты. Некоторые проекты есть, они запущены, но прихода каких-то новых игроков вряд ли стоит ждать».
По данным компании NielsenIQ, которые приводили «Ведомости», продажи растительного мяса в России по итогам 10 месяцев прошлого года упали на 70%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о денежном показателе.
Сейчас крупнейшими производителями в этой нише считаются «Эфко», которая выпускает продукцию под брендом Hi, Greenwise и Tashir Food. На одной из последних встреч с Торгово-промышленной палатой представители компаний говорили, что не увидели снижения интереса покупателей, спрос на замороженные продукты из растительного мяса вырос на 50%.
Сейчас производителям нужно расширять целевую аудиторию, подчеркнула советник председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Татьяна Кондратьева: «У этого продукта есть своя аудитория. Те, кто его потреблял, так и продолжают это делать. Но эта группа не растет, потому что очень много ценителей растительного мяса уехали из страны. Так что в ближайшее время в России этот рынок расти не будет. Задача производителя — все-таки выращивать целевую аудиторию и таким образом получать дополнительную маржинальность, потому что это однозначно маржинальный продукт».
В то же время, стартапы не перестают искать замену мясу животных. Например, компания Upside Foods, которая вырастила курятину в лаборатории, получила разрешение на продажу такого продукта от американского регулятора в сфере продуктов питания — агентства FDA. Переговоры с ним ведут также стартапы, производящие морепродукты из пробирки.
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