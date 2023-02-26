Растительное мясо теряет популярность

Потребители стали отказываться от растительного мяса — выбор в пользу животного белка все чаще делают и в мире, и в России. Один из ведущих производителей растительных котлет Beyond Meat отчитался о снижении прибыли и росте убытков. Его продажи в четвертом квартале 2022-го упали на 20%. Падение спроса там объясняют высокой инфляцией, замедлением экономики на ведущих рынках и ростом конкуренции. Исследовательская компания Deloitte осенью прошлого года фиксировала стабильное снижение продаж растительного мяса. По мнению аналитиков, целевая аудитория такой продукции оказалась меньше, чем оценивали раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В России интерес к растительному мясу тоже упал, отметил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Кроме того, по его словам, производство осложняют западные санкции: «В Штатах после активного роста в предыдущие годы в 2022-м рост рынка по большому счету приостановился. В денежном выражении он там увеличился примерно на 5-6%, что ниже уровня инфляции, то есть в реальном выражении рынок сжался.

Примерно о таких же тенденциях, только более выраженных, можно говорить и для России. В стране мы видим серьезнейшее падение продаж.

Причин, я думаю, этому несколько. Одна из них — это заметное ухудшение ситуации с доходами населения. При прочих равных в большинстве случаев эти продукты все еще дороже аналогов из обычного мяса. Вторая причина в том, что даже то, что производилось в России, во многом завязано на импортные ингредиенты, которые либо подорожали, либо их стало сложно поставлять. И третье, наверное, самое тревожное для тех, кто следит и симпатизирует этому рынку: кажется, в глобальном мире история с интересом к растительным продуктам серьезно как минимум затормозилась.

Если смотреть на отчетность Beyond Meat и Oatly — это производитель растительного молока из овса — то капитализация компаний за последние пару лет сократилась на порядок, и это не фигура речи. С учетом этого факта и того, что происходит в России с экономикой, не думаю, что кто-то сейчас будет вкладываться в растительные продукты. Некоторые проекты есть, они запущены, но прихода каких-то новых игроков вряд ли стоит ждать».

По данным компании NielsenIQ, которые приводили «Ведомости», продажи растительного мяса в России по итогам 10 месяцев прошлого года упали на 70%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о денежном показателе.

Сейчас крупнейшими производителями в этой нише считаются «Эфко», которая выпускает продукцию под брендом Hi, Greenwise и Tashir Food. На одной из последних встреч с Торгово-промышленной палатой представители компаний говорили, что не увидели снижения интереса покупателей, спрос на замороженные продукты из растительного мяса вырос на 50%.

Сейчас производителям нужно расширять целевую аудиторию, подчеркнула советник председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Татьяна Кондратьева: «У этого продукта есть своя аудитория. Те, кто его потреблял, так и продолжают это делать. Но эта группа не растет, потому что очень много ценителей растительного мяса уехали из страны. Так что в ближайшее время в России этот рынок расти не будет. Задача производителя — все-таки выращивать целевую аудиторию и таким образом получать дополнительную маржинальность, потому что это однозначно маржинальный продукт».

В то же время, стартапы не перестают искать замену мясу животных. Например, компания Upside Foods, которая вырастила курятину в лаборатории, получила разрешение на продажу такого продукта от американского регулятора в сфере продуктов питания — агентства FDA. Переговоры с ним ведут также стартапы, производящие морепродукты из пробирки.

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Елена Иванова