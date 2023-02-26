Еврокомиссия оценила санкции в рамках десятого пакета в €12,7 млрд

Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд. При этом €1,3 млрд из этой суммы пришлось на российский импорт. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В результате десятого пакета санкций экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с 2021 годом. Импорт товаров в страны ЕС был урезан почти на 60%.

В рамках санкций был запрещен экспорт критически важных технологий, промышленных товаров, в частности, электроники, транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, товаров для строительства, например, антенн или кранов.

Кроме того, был введен запрет на экспорт тяжелых грузовых автомобилей, запчастей к ним, полуприцепов, спецтехники, в частности, снегоходов. Под ограничения попали электрогенераторы, бинокли, радары, компасы, конструкции для мостов, погрузчики и краны, насосы.

Был запрещен импорт синтетического каучука, асфальт, а также битума и технического углерода.

Евросоюз ввел десятый пакет санкций в отношении России вчера, 25 февраля. Ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц.

Анастасия Ларина