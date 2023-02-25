Прикамская лыжница завоевала серебро на главных лыжных стартах сезона

На турнире «Чемпионские высоты» сегодня прошел женский скиатлон. Мария Истомина, представляющая Пермский край стала серебряным призером соревнований, уступив победительнице - олимпийской чемпионке Наталье Непряевой 1,9 секунды.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Чемпионские высоты" - это главное спортивное событие этой зимы, которое проходит на базе Центра активного отдыха "Малиновка" в Архангельской области. Старты проводятся в качестве альтернативы чемпионату мира. На трассу вышли лучшие спортсмены России. Гонки продлятся до 6 марта. Мария Истомина родилась в селе Усть-Буб, Пермского края, выступает за пермское «Динамо». Призер чемпионатов России и Кубка мира.