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Прикамская лыжница завоевала серебро на главных лыжных стартах сезона

На турнире «Чемпионские высоты» сегодня прошел женский скиатлон. Мария Истомина, представляющая Пермский край стала серебряным призером соревнований, уступив победительнице - олимпийской чемпионке Наталье Непряевой 1,9 секунды.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Чемпионские высоты" - это главное спортивное событие этой зимы, которое проходит на базе Центра активного отдыха "Малиновка" в Архангельской области. Старты проводятся в качестве альтернативы чемпионату мира. На трассу вышли лучшие спортсмены России. Гонки продлятся до 6 марта. Мария Истомина родилась в селе Усть-Буб, Пермского края, выступает за пермское «Динамо». Призер чемпионатов России и Кубка мира.

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