Губернатор Пермского края, Пермский политех, ЗАО «СКБ» и НИИ композиционных материалов попали под санкции США

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под финансовые санкции США. Он указан в санкционном списке, опубликованном на сайте Госдепартамента США, среди 47 глав регионов РФ. Госдепартамент объясняет включение в списки руководителей субъектов РФ, тем что они участвовали в организации мобилизации граждан для участия в спецоперации РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Также под санкции попали: ЗАО «СКБ», занимающееся производством оружия и военного снаряжения, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Уральский НИИ композиционных материалов. Как указано на сайте Минфина США, ПНИПУ был включен в список организаций, работавших в оборонном секторе и смежных отраслях экономики РФ. Отмечается, что университет участвовал в разработке современного вооружения, в том числе ракетных установок и артиллерийских комплексов.

Уральский НИИ композиционных материалов попал в список организаций аэрокосмической отрасли РФ. На сайте американского минфина отмечается, что НИИ специализируется на исследованиях, разработках и производстве изделий для ракетно-космической техники.

Финансовые санкции США включают блокировку собственности на территории страны, а также запрет на использование лицами и компаниями из санкционных списков вкладов в американских банках и сделки с американскими компаниями или гражданами. Вместе с тем, допускается проведение финансовых операций, связанных с имуществом или интересами лиц из санкционных списков, по лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля прошлого года.