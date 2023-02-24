Bloomberg узнал о «застрявшей куче миллиардов» в Москве у зарубежных компаний

На счетах иностранных инвесторов в Москве «накапливаются миллиарды», доступ к которым ограничен из-за введенных в отношении России санкций, пишет Bloomberg. Некоторые компании ищут способы вернуть свои денежные средства, в том числе путем их перевода на счета в «дружественных странах».

Юридически, отмечает агентство, деньги принадлежат некоторым из крупнейших в мире инвестиционных фондов, в частности американской JPMorgan Asset Management и британской Schroders Plc. Точная сумма, которая хранится на российских счетах, не называется. Однако JPMorgan Asset Management ранее сообщил клиентам, что компании в России, которыми он владеет, продолжают выплачивать дивиденды. По состоянию на 4 января, около $7,6 млн были заморожены на счетах компании типа «C».

Счет «С» (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российский рубль.

Компания East Capital отмечала, что по состоянию на февраль на специальных счетах находилось $13,8 млн. Инвестиционный директор норвежской Skagen AS Александра Моррис рассказала Bloomberg, что до начала военной операции на Украине в российских акциях компания держала 9% фонда.

Ряд иностранных компаний пытаются вывести с российских счетов хотя бы часть своих денежных средств. По словам партнера юридической фирмы Morgan Lewis & Bockius Григория Мариничева, одним из вариантов может стать многоэтапный перевод денег на аналогичные счета инвесторов в тех странах, которые Россия классифицирует как дружественные. Другой — преобразовать «С» счета в пакеты ценных бумаг и продать их инвесторам, в отношении которых не вводились санкции.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отказалась называть точную сумму, которая находится на специальных банковских счетах нерезидентов. Однако она отметила, что объем денежных средств продолжает расти. В ноябре 2022 года «Интерфакс» сообщил, что на этих счетах находится более 280 млрд руб. ($3,7 млрд).

Милена Костерева