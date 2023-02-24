Путин предложил 40 россиянам войти в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих заслуги перед страной. Им предложено войти в новый состав Общественной палаты, сообщила пресс-служба Кремля.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В сообщении отмечается, что не менее половины кандидатов, получивших предложения войти в состав палаты по президентской квоте, представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации.

Кандидаты должны согласиться или отказаться от предложения в течение 30 дней, после чего президент своим указом окончательно утвердит 40 членов Общественной палаты. Также не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования состава палаты общественные палаты российских субъектов должны выбрать одного представителя, который войдет в состав Общественной палаты РФ.

Общественная палата России была сформирована в 2005 году. Ее деятельность направлена на обеспечение учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. Состав палаты формируется на основе добровольного участия российских граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года.

В Общественную палату по президентской квоте входит 40 человек, еще 43 — от общероссийских общественных объединений и по 1 человеку от общественных палат всех регионов. Действующий состав палаты был утвержден президентом в 2020 году, ее секретарь — Лидия Михеева.

Милена Костерева