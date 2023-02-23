Пожар на складе холодильников в Красноярске потушили спустя 15 часов

Открытое горение ликвидировано на складе холодильников в Красноярске. Площадь пожара составила 13,2 тыс. кв. м, его тушили больше 15 часов.

Сообщение о пожаре на складе с продукцией завода холодильников «Бирюса» поступило в МЧС в 11:22 22 февраля по местному времени (07:22 по московскому). Он был локализован к 19:30 (15:30), открытое горение ликвидировали в 02:51 23 февраля (22:51), передает ТАСС.

По предварительной информации, никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 10 человек.

Весной 2019 года на заводе производителя «Бирюса» произошел крупный пожар. Он уничтожил около 50 тыс. холодильников. Площадь пожара тогда составляла 20 тыс. кв м.

Леонид Уварчев