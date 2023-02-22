Белоруссия предложила исключить осуждение РФ из резолюции Генассамблеи ООН по Украине

В ООН поступили предложенные Белоруссией поправки к проекту резолюции Генассамблеи по российско-украинскому конфликту. Минск хочет убрать слова о «вторжении на Украину», «агрессии России», внести осуждение заявлений некоторых лидеров «нормандской четверки» по «истинным намерениям» в отношении Минских соглашений, а также призыв к мирным переговорам. Поправки опубликованы на сайте ООН.

Что предлагает Белоруссия:

исключить слова «спустя год после начала полномасштабного вторжения на Украину»;

заменить слова «агрессия РФ против Украины, включая продолжающиеся нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины» на «военные действия на Украине»;

исключить слова «вновь заявляет свое требование, чтобы РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах»;

добавить пункт: «решительно осуждает заявления, сделанные некоторыми лидерами Нормандской контактной группы в отношении истинных намерений, которыми они руководствовались при разработке Комплекса мер по выполнению Минских соглашений,— намерений, которые не согласуются с целями мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины»;

добавить пункт: «с озабоченностью отмечая продолжаемые третьими сторонами поставки оружия в зону конфликта, что подрывает перспективы достижения устойчивого мира».

Кроме этого Минск предлагает призвать «к началу мирных переговоров», «учитывать коренные причины конфликта на Украине и вокруг нее, включая законные опасения государств-членов по поводу безопасности» и «воздержаться от отправки оружия в зону конфликта.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновляется в ночь на 23 февраля по московскому времени. Будет рассматриваться проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Ей предлагается подтвердить территориальную целостность Украины и потребовать от РФ вывода войск. Документ призывает государства-члены ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН».

Леонид Уварчев