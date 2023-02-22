Долги по зарплате в России за январь выросли на 24,3%

Суммарная задолженность работодателей по выплате заработной платы за январь 2023 года выросла на 24,3% (156,1 млн руб.) и на 1 февраля составила 798,9 млн руб. Об этом свидетельствуют подсчеты Росстата.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги за 2023 год приходится 37,3 млн руб. (4,7%), за 2022 год — 458,8 млн руб. (57,4%), за 2021 год и ранее — 302,8 млн руб. (37,9%). При этом с задержкой выплат зарплаты на 1 февраля столкнулись менее 1% исследуемых Росстатом организаций.

Больше всего объем задолженности по зарплате в сфере образования (59,4%), обрабатывающего производства (18,8%), строительства (4,4%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации мусора, работ по ликвидации загрязнений (4,4%), сельского хозяйства и охоты (3,8%), добычи полезных ископаемых (3,8%), транспорта (2,9%).

Анастасия Ларина