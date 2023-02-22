Росстат: себестоимость добычи нефти в 2022 году выросла на 19%

Средняя себестоимость добычи нефти в России в 2022 году увеличилась до 24,6 тыс. руб. за тонну (руб./т), что на 19% больше, чем в 2021 году (20,69 тыс. руб.), следует из данных (.xls), опубликованных на сайте Росстата. С учетом среднего курса доллара в прошлом году (67,46 руб.), средняя себестоимость добычи одного барреля нефти в РФ составила $50.

Согласно статистике, приведенной ведомством, в течение 2022 года себестоимость добычи нефти снижалась. В первом квартале она составляла 33,1 тыс. руб./т, во втором — 25,1 тыс. руб./т, в третьем — 21,4 тыс. руб./т, в четвертом — 18,6 тыс. руб./т.

Росстат также сообщил, что добыча нефти в РФ с учетом газового конденсата в январе текущего года составила 46 млн т, что на 1% меньше, чем в январе 2022 года, и на 0,4% меньше, чем в декабре,

Уровень добычи нефти без учета газового конденсата снизился существеннее. В январе 2023 года он составил 42 млн т, что на 2,5% и на 0,5% ниже, чем в январе и декабре прошлого года, добавили в ведомстве.

Эрдни Кагалтынов