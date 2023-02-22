«Инкаб» просит главу правительства РФ вмешаться в возбужденное против него антимонопольное дело

Российские производители оптического кабеля, в том числе пермское ООО «Инкаб», написали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором просят обратить внимание на антимонопольное дело, возбужденное ФАС в отношении них. Тест письма размещен на сайте «Инкаба». Под ним подписался генеральный директор компании Александр Смильгевич, а также гендиректор санкт-петербургского ООО «ОКС 01» Николай Васильев, руководитель ООО «Сарансккабель-Оптика» Рашид Абаев и директор ООО «Алтай-Кабель» Роман Горшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным в базе ФАС, речь идет об антимонопольном деле, возбужденном в 2019 году по п.3. ч. 4. ст. 11 закона «О защите конкуренции» (создание препятствий доступу на рынок или выходу с рынка). Ответчиками по нему, помимо вышеуказанных предприятий, выступают также саранское АО «Оптиковолоконные Системы», американская компания Corning Incorporated и ООО «Корнинг СНГ», зарегистрированное в Москве. В своем письме к господину Мишустину производители поясняют, что дело было возбуждено из-за заключенных ими долгосрочных договоров с Corning Incorporated на поставку сырья — оптического волокна. В антимонопольной службе считают, что такие договоры закрывают возможность сотрудничества предприятий с «первым и единственным» российским производителем оптического волокна — АО «ОВС» (дочернее предприятие Роснано, Газпромбанка и правительства Мордовии). В итоге ФАС выдала всем авторам письма предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Компании стали оспаривать решение ведомства в судах. Недавно суд второй инстанции принял позицию антимонопольного органа, однако разбирательство еще не завершено. «Несмотря на это, не дожидаясь окончания судебного процесса, ФАС спешит возложить многомилионные штрафы на всех участников. На протяжении уже более трех лет — а они и без того являются крайне экстремальными для российского бизнеса — мы тратим силы на противостояние очень странному упорству со стороны ФАС»,— говорится в письме.

Обращаясь к главе правительства РФ, компании заявляют, что не просят его принять их сторону и «убеждены, что решение о наличии или отсутствии нарушений в их действиях должен выносить суд». «Но мы просим вас обеспечить профессиональный — в истинном значении этого слова — подход со стороны Федеральной антимонопольной службы, соблюдение буквы закона, следование реальным интересам России в развитии рынков и именно в таком смысле — защиту чести мундира»,— подытожили главы предприятий.

Пермский «Инкаб» основан в 2007 году, производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. Доля на рынке РФ и СНГ — около 30%. Выручка ООО «Инкаб» в 2021 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 282,8 млн руб.