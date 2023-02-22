Смольный заселит рабочих в апарт-отели или выкупит дома у застройщиков

Власти Петербурга рассматривают возможность создания апарт-отелей для приехавших в город высококвалифицированных рабочих промышленных предприятий, а также обсуждают идею выкупа под аренду домов у застройщиков. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков во время рабочего визита на завод «Армалит», передает «Деловой Петербург».

«Возможно, имеет смысл излишек жилья, который есть на рынке, брать в собственность города и предоставлять предприятиям под льготную аренду, чтобы они могли заселять квалифицированных специалистов в достойные условия. Решить этот вопрос могло бы создание бюджетных апарт-отелей, они бы позволили предоставить достойные условия проживания людям, которые приедут жить и работать в наш город, на первом этапе — пока человек не освоился, не обзавелся семьей»,— сказал господин Поляков.

По словам вице-губернатора, Петербург должен создать совместно с промышленниками «тепловую карту» и, исходя из этого, размещать необходимые объемы жилья в востребованных локациях. Таким образом Смольный планирует сократить дефицит рабочих с техническим образованием, который превышает показатель в 10 тыс. человек.

Как уточнил директор по персоналу АО «Машиностроительный завод «Армалит» Николай Рогачев, на заводе работают сотрудники из разных регионов, в том числе из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Для них существуют форматы, когда предприятие оплачивает пул мест для проживания, предоставляя их работникам. По его оценке, на сегодняшний день койко-место на человека обходится до 10 тыс. рублей в месяц, комната — 20-25 тыс., а квартира для высококвалифицированного специалиста — от 30 тыс. рублей.

Механизмом государственной помощи могут стать компенсации расходов предприятий на съем жилья для сотрудников. Господин Рогачев предлагает компенсировать до 5 тыс. рублей за койко-место, 10 тыс. — за комнату и так далее.

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