В деле экс-министра туризма Ставрополья выявлен новый эпизод хищения

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева привело к раскрытию еще одного случая мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Следователи установили, что в 2019 году экс-чиновник, используя свое служебное положение, организовал изготовление конкурсной документации по госконтракту на проведение исторического перфоманса в Кисловодске. При составлении сметы стоимость мероприятия была завышена на 1,3 млн руб., при фактической стоимости 342,2 тыс. руб. Конкурс выиграла компания, с которой подозреваемый состоял в сговоре. Разница между фактической суммой затрат и указанной в документах была присвоена участниками аферы.

«ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщает пресс-служба ГУ МВД СКФО.

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что арест Александра Трухачева по предыдущему уголовному делу продлен до 2 марта 2023 года. Бывшего министра туризма Ставрополья обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение интересов общества и государства). По данным следствия, экс-чиновник нарушил закон при заключении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков в 2021 году.

Анастасия Назарова