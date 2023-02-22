Машина времени

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о нюансах ухода за кожей для мужчин от 20 до 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Назад в будущее», 1985 год.

Фото: East News Кадр из фильма «Назад в будущее», 1985 год.

Фото: East News

Уход за кожей — это вложение в свое здоровье и в конечном счете, уверенность в себе. Если вы знакомы со спортивной рутиной, то это примерно тоже самое, потому что регулярный уход за кожей можно сравнить с регулярными тренировками. Для каждого возраста они свои.

20+ : работа на опережение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остин Батлер

Фото: East News Остин Батлер

Фото: East News

Главное в этом возрасте — пользоваться средствами с SPF. Они блокируют пигментацию и образование морщин. И есть важные базовые вещи: отказ от курения, диета, физические упражнения самым благоприятными образом скажутся на вашем внешнем виде.

В салоне красоты: Уход для лица на косметике Forlle’d обеспечивает восстановление повреждённых клеточных структур, а также борется с пористостью кожи, пигментацией и мелкими морщинами. Encore Spa в башне «ОКО»

30+: борьба за коллаген

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Харингтон

Фото: East News Кит Харингтон

Фото: East News

Запасы коллагена истощаются, но из-за высокого уровня тестостерона кожа мужчин в 30-35 лет плотнее, чем у женщин, она толще, эластичнее и лучше удерживает влагу. Серьезный ущерб здоровью мужской кожи наносит ежедневное механическое воздействие при бритье: на выбритых участках кожа становится более чувствительной. Самое время попробовать первый ботокс или начать курс мезотерапии.

В салоне красоты: процедуры для чувствительной кожи на косметике Ambiant, Linda Kristel освежат и уплотнят кожу. SlowMo Beauty & Cosmetolog

40+: время высоких технологий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Паскаль

Фото: East News Педро Паскаль

Фото: East News

После 40-45 лет в мужском организме замедляется выработка тестостерона, признаки возраста становятся более заметными. Косметологи советуют начинать бьюти-манипуляции с аппаратами: таким образом можно безоперационно подтянуть и уплотнить кожу, избавиться от заломов и глубоких морщин.

В салоне красоты: процедура BBL Hero Forever Young, работает за счёт прицельного действия широкополосного света. Результат: сокращение морщин, сужение расширенных пор, увеличение эластичности кожи, сохранение ровного тона. Салоны красоты «МильФей»

50+: новое начало

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Радд

Фото: East News Пол Радд

Фото: East News

Cамое время пожинать плоды своих усилий, если вы принадлежите к числу мудрых людей, которые посвятили первые несколько десятилетий взрослой жизни всему тому, о чем мы сказали выше: нанесению солнцезащитного крема, отказу от сигарет на вечеринках и визитам к дерматологу. Однако, к 50-ти годам снижается синтез кожного сала и активность потовых желез, что постепенно приводит к истончению и сухости кожи. Из-за развитой капиллярной сетки возникают и сосудистые проблемы, такие как купероз и телеангиэктазии (сосудистые звездочки).

В салоне красоты: дренажная процедура «Стройное лицо» — выводит лишнюю жидкость, убирает отечность, запускает лимфоток, улучшает метаболизм и эластичность сосудов. Результат: свежее отдохнувшее помолодевшее лицо, естественный лифтинг. Клиника эстетической медицины Ольги Мороз

Ирина Кириенко