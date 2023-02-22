«Тяга публики к классической музыке выглядела эффектно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о мировых премьерах и марафонах в рамках мероприятия.

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XVI Зимний фестиваль искусств в Сочи перевалил за экватор. Коротко рассказываю о том, что уже услышал и увидел. Фестиваль идет при полных аншлагах буквально на всех площадках — и в Зимнем театре, и в Органном зале, где проходило новшество нынешнего года — марафон «Орган+». Здесь в течение всего дня выступали органисты, хор и певицы-сопрано из разных частей света. Я своими глазами наблюдал очередь на вход с возгласами: «А почему вы до сих пор не пускаете?». Тяга публики к классической музыке выглядела очень эффектно.

На гала-концерте открытия Юрий Башмет солировал на альте в написанном специально для него сочинении Гии Канчели «Стикс». Все ждали, что за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев, однако его не было. По официальной версии, ему не удалось прилететь «по независящим от фестиваля причинам». Господина Гергиева блестяще заменил молодой дирижер Алексей Рубин.

Мировой премьерой гала-концерта стал «Каприс на темы Рахманинова», написанный давним другом Юрия Башмета Александром Чайковским для трех роялей и струнных. Сразу трех идеальных инструментов в Сочи не нашлось, их пришлось везти «с материка». В результате фуры на сутки застряли на перевале, и пианисты — Ксения Башмет, Дмитрий Маслеев и Ю Фень Чанг из Тайваня — играли практически без репетиции с листа.

Вечер «К 150-летию Шаляпина» лучший бас мира, как его часто называют, Ильдар Абдразаков подготовил специально для Сочи. Бисировать начали буквально со второй арии (это был Варяжский гость из «Садко» Римского-Корсакова). И «Блоха», и «Дубинушка».

Англичанин, хитрец, чтоб работе помочь,

Изобрел за машиной машину,

А наш русский мужик, коль работать не в мочь,

Он затянет родную Дубину

Эх...

Вечер «Па-де-де на пальцах и для пальцев» провела супружеская пара — скрипач Вадим Репин и балерина Светлана Захарова. Этот их проект не имеет аналогов на мировой сцене и с каждым исполнением, по словам Захаровой, заметно меняется.