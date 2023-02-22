Приговор Антону Астахову по делу о хищении средств банка оставлен в силе

Саратовский областной суд оставил в силе приговор предпринимателю Антону Астахову, признанному виновным в мошенничестве с кредитными средствами банка. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Астахов (слева) со старшим сыном Антоном в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Павел Астахов (слева) со старшим сыном Антоном в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года Антон Астахов был признан виновным в хищении средств саратовского НВКбанка (сейчас признан банкротом). Суд посчитал, что Антон Астахов и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконно получили контроль над ООО «Омега», оформили на него кредиты и совершили несколько фиктивных сделок, в результате которых были похищены 75 млн руб. Дмитрий Аресьев находится в розыске, Антон Астахов вину не признавал. Суд первой инстанции приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Защита подала апелляционную жалобу, но коллегия Саратовского областного суда под председательством судьи Геннадия Кобозева оставила приговор без изменений.

Подробнее о приговоре Антону Астахову — в материале «Ъ» «Банк обрастает делами».

Сергей Петунин, Саратов