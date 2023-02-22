Лесопромышленному предприятию из Усть-Катава дадут льготный заем в 34,1 млн рублей

Предприятие по заготовке древесины «Леспромсервис» (Усть-Катав) получит от регионального и федерального Фондов развития промышленности (ФРП) льготный заем на общую сумму 34,1 млн руб. на развитие производства. Об этом сообщают в ФРП Челябинской области.

«Леспромсервис» стал первым в регионе предприятием, которое получит льготный заем по программе фонда «Проекты лесной промышленности». Общий бюджет проекта составляет 58,7 млн руб., из них 23,9 млн руб. предоставит федеральный ФРП, 10,2 млн руб. — ФРП Челябинской области.

На средства займа компания намерена приобрести лесопильное, погрузочно-разгрузочное и сортировочное оборудование и организовать производство по переработке древесины в Усть-Катаве. На площадке планируется выпускать пиломатериал хвойных пород, который будут поставлять в города Уральского федерального округа и Башкирии.

«За весь срок пользования займом ООО “Леспромсервис” перечислит в бюджеты различных уровней более 57 млн руб. налогов. Будет создано 19 новых рабочих мест», — отмечают в ФРП Челябинской области.