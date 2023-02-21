«Аквалайф ресурс» подала заявку в ФАС о покупке актива американской Kellogg

Компания «Аквалайф ресурс» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о даче предварительного согласия на покупку российской «дочки» Kellogg Co. — ООО «Келог Рус». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы ФАС.

Компания «Келог Рус» зарегистрирована в Воронеже, она производит готовые завтраки под брендами «Любятово», Unicorn, Dinosaurs, ChocoZavr и Extra.

Из базы ЕГРЮЛ следует, что «Аквалайф ресурс» принадлежит ООО «Технологии управления», которое владеет компаниями «Аквалайф», «Глобал снек» и «Детское питание». Бенефициар «Технологий управления» — Алексей Четвергов.

Источники «Ъ» говорили, что бизнес американской компании в России также может выкупить «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года.

Подробнее — в материале «Kellogg не готова завтракать».

Анастасия Ларина