За кадры идет торг

Рост спроса на специалистов в сфере продаж отмечают в Удмуртии. Наиболее востребованными, по данным Авито Работа, остаются продавцы-консультанты и кассиры. Значительно увеличилось не только количество вакансий, но и соискательская активность. Эксперты отмечают, что востребованность данных сотрудников связана с восстанавливающимся после пандемии рынком, появлением новых производителей, появившихся взамен ушедших компаний, а также с высокой текучкой кадров в продажах. При этом некоторые эксперты уверены, что соискатели хотят работать в продажах все меньше, поскольку для них эта работа без больших перспектив, связанная с постоянным стрессом и переработками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За январь 2023 года количество вакансий в отрасли «Продажи» в Ижевске выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Авито Работа. За этот же период соискательская активность выросла на 29%. Вакансии размещают как крупные торговые сети, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Сотрудников ищут либо на полный рабочий день, либо со сменным графиком.

Наибольшим спросом пользуются продавцы-консультанты — 36% от общего числа вакансий в сфере продаж, около 16% вакансии кассиров. «Рост объемов этих вакансий связан с традиционной высокой ротацией, поддержкой выхода на рынок новых продуктов и брендов, а также с развитием новых форматов торговых точек, например, магазинов у дома»,— рассказали в пресс-службе Авито Работа. Кроме того, предприятия нуждаются в опытных менеджерах по продажам (8%) и торговых представителях (2%).

По итогам 2022 года профессии, связанные с продажами, вошли в топ-5 отраслей с наибольшим объемом предложения со стороны работодателей, отметили специалисты сервиса.

«Сфера продаж всегда обеспечивала значительные объемы найма, и эта тенденция сохранится. Развитие отрасли подстегивают цифровизация и рост электронной коммерции. Широкое распространение получила омниканальность, когда бренды присутствуют сразу на нескольких площадках. Традиционный ритейл все теснее сращивается с онлайн-торговлей. В ближайшее время мы ожидаем рост спроса на логистов, работников склада, комплектовщиков, что связано с популярностью доставки»,— прокомментировал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Он добавил, что на сферу продаж также влияет сезонность, когда в периоды ажиотажа и крупные торговые сети, и небольшие предприятия увеличивают штат.

По итогам января 2023 года медианная зарплата в Ижевске в продажах составила 30 тыс. руб. Самая высокая оплата труда у торговых представителей (50 тыс. руб.) и менеджеров по продажам (47,5 тыс. руб.). Однако это не предельные суммы, поскольку зарплата в этих должностях складывается из фиксированного оклада и процента от продаж.

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка считает, что рост спроса на востребованный линейный персонал отмечен в различных сферах. «Это связано с сокращениями набора в пандемийные 2020-2021 годы в секторе оффлайн-продаж. Срабатывает так называемый эффект низкой базы. Восстанавливается оффлайн-активность населения, при этом развившиеся за годы локдаунов интернет-площадки также не намерены сокращать персонал. Это приводит к тому, что активно набираются менеджеры по продажам, торговые представители, продавцы-консультанты и другие специалисты, которые работают непосредственно с клиентами, населением»,— прокомментировал господин Спинка.

Особенностями данных вакансий является высокий уровень выгорания и, соответственно, «текучка» кадров, поэтому спрос на соответствующих специалистов будет высоким и в 2023 году, уверен Руслан Спинка. Он добавляет, что в связи с уходом зарубежных брендов и прихода на рынок новых, многие сотрудники будут выходить на сопоставимые позиции, меняя место работы.

«Это не будет приток новой рабочей силы на рынок, а лишь смена компании. Однако это тоже будет находить свое отражение в статистике рекрутинговых платформ, из-за чего спрос на соискателей может казаться рекордно высокими»,— поделился эксперт.

Несколько иное мнение у основателя HR-платформы Connectable Ефима Хайма. По его наблюдениям, спрос на сотрудников в продажи уменьшился, но предложение снизилось еще сильнее. Соискательная активность ситуативно выросла из-за кризиса, однако эта тенденция наблюдается во многих профессиях, говорит господин Хайм. Кроме того, он считает, что в данной аналитике есть несколько противоречащих трендов.

«Большой тренд в том, что продавцов нужно все меньше. Массовые продажи автоматизируются с каждым годом: заказать еду, взять билет в кино, купить телевизор или одежду можно онлайн или с минимальным участием человека-консультанта. Это не только про голые технологии, но и про то, что сами потребители привыкли покупать без людей»,— поделился господин Хайм.

При этом он отмечает, что все не так просто. По его мнению, сами соискатели хотят работать в продажах все меньше, поскольку для них эта работа без больших перспектив, связанная с постоянным стрессом, переработками, часто с неудобным графиком и с малоуправляемым результатом. «Есть альтернативы в виде работы в технической поддержке, на складе, в такси или курьером. Альтернативы, где не надо слышать постоянные отказы и негатив руководителя. Где для начала работы иногда даже не нужно иметь резюме и проходить собеседование. При этом заработать можно больше. Именно поэтому с наймом в продажах такие большие проблемы у всех. Работодателю нечего предложить»,— добавляет Ефим Хайм.

Татьяна Колегова

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