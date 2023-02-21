Ставки выросли на высоком спросе

В Челябинске отмечают ощутимый рост стоимости аренды одно- и двухкомнатных квартир. По данным «Авито Недвижимость», за год цены в этой категории выросли на 16,7% и 11,8% соответственно. По динамике увеличения стоимости аренды однокомнатных квартир Челябинск занял третье место среди городов-миллионников, уступив Ростову-на-Дону и Воронежу. Эксперты видят причину роста цен аренды в резком удорожании жилья в 2022 году, потребительской инфляции и повышении тарифов ЖКХ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По динамике роста стоимости аренды Челябинск занял третье место среди миллионников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По динамике роста стоимости аренды Челябинск занял третье место среди миллионников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 1 января по 15 февраля средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 16,7%, до 14 тыс. руб. По динамике этого показателя город занял третье место среди мегаполисов-миллионников РФ, а также Московской и Ленинградской областях, сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».

Наиболее ощутимо средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли в Ростове-на-Дону — на 33,3%, до 20 тыс. руб., и Воронеже — на 25%, до 15 тыс. руб. Аналогично Челябинску показатель вырос в Волгограде на 16,7%, до 14 тыс. руб. В Омске и Перми динамика составила 15,4%. Не изменились ставки аренды «однушек» в Екатеринбурге, Казани, Ленобласти, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Стоимость съема таких квартир снизилась только в Москве и Санкт-Петербурге — на 9,1% и 7,4% соответственно. Средняя цена съема однокомнатной квартиры в Москве и Санкт-Петербурге составляет 39 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

Средние ставки аренды двухкомнатных квартир в Челябинске за год выросли на 11,8%, до 19 тыс. руб. Среди городов-миллионников наиболее ощутимая динамика отмечена в Воронеже, Омске и Ростове-на-Дону — на 25%, в Волгограде (+20%) и Московской области (+16,7%). Не изменилась стоимость съема только в Уфе, при этом снижение отмечено в столице (–15,5%) и Санкт-Петербурге (–10%).

Эксперты «Авито Недвижимость» отмечают, что спрос на аренду одно- и двухкомнатных квартир в Челябинске за год вырос на 9,8% и 15,8% соответственно. Востребованность «однушек» значительно выросла в таких крупных городах, как Новосибирск (+24,8%), Уфа (+23,8%) и Ростов-на-Дону (+21,4%). Спрос на «двушки» сильнее всего вырос в Екатеринбурге (+30,5%). В Уфе и Ростове-на-Дону динамика составила 29,3% и 25% соответственно.

Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева отмечает, что стоимость аренды квартир в Челябинске выросла, поскольку стала более востребованной после резкого удорожания недвижимости в 2022 году

«За год новостройки подорожали примерно на 15–20%, при этом сильнее всего выросли цены на четырехкомнатные квартиры — на 43%. На вторичном рынке удорожание за год оценивается в среднем в 10–17%, а больше всего прибавили “однушки” — около 30%. При этом наблюдалось значительное колебание динамики ставок по ипотеке, за счет чего спрос на ипотечные программы то вспыхивал, то угасал»,— комментирует Наталия Пырьева. По ее мнению, в этом году динамика арендных ставок будет зависеть от цен на жилье, объема предложения на рынке, спроса и ипотечных ставок. «По мере роста спроса на покупку жилья аренда будет терять свою популярность, и арендаторы будут снижать цены»,— прогнозирует Наталия Пырьева.

Исполнительный директор «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков видит причину роста арендных ставок на одно- и двухкомнатные квартиры в Челябинске в потребительской инфляции и росте тарифов ЖКХ.

«Говорить о существенном росте я бы не стал. Увеличение ставок в среднем на 2 тыс. руб. обусловлено стремлением собственников квартир компенсировать свои расходы. В этом году снижения стоимости аренды в городе ждать не стоит, ее рост будет в пределах официальной потребительской инфляции»,— считает Евгений Коротков.

Снижение средней стоимости съема жилья в Москве и Санкт-Петербурге эксперт связывает с перегревом рынков недвижимости и отъездом части арендаторов — работающих граждан и студентов.

Рост арендных ставок с годовой инфляцией связывает и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«С ростом цен на новое жилье арендные ставки тоже увеличиваются, но сейчас это повышение укладывается в годовую инфляцию по стране. Спрос на аренду вырос по той причине, что населению стало сложнее накопить на первый взнос по ипотеке»,— считает Владимир Чернов. По его словам, предпосылок к снижению стоимости съема жилья в Челябинске пока не просматривается. Сокращение арендных ставок в Москве и Санкт-Петербурге он объясняет падением спроса из-за миграции населения и снижением числа трудовых мигрантов в этих городах.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, в прошлом году собственники жилья в Челябинске пытались закладывать рост инфляции в стоимость аренды и активно поднимали цены.

«При этом во втором полугодии был серьезный откат ставок. Сегодня ставки аренды в Челябинске находятся на уровне 2021 года. Рынок приходит в норму, а квартальные колебания показывают рост, которого по факту нет либо он связан с локальным дефицитом предложения»,— поясняет Валерий Емельянов. Он отмечает, что в условиях падения доходов населения аренда будет дешеветь в ряде городов, в том числе и в Челябинске.

По сведениям «Циан. Аналитики», в Челябинске средний ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру с вторичного рынка превышает среднюю ставку аренды аналогичной квартиры на 6 тыс. руб. Это минимальный разрыв среди городов-миллионников РФ. Наибольшая разница между платежом по ипотеке и ставкой аренды отмечена в Москве — 43 тыс. руб., Санкт-Петербурге (37,7 тыс. руб.) и Казани (27,3 тыс. руб.).

Михаил Бычков