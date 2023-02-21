Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания Azur Air свернула полетную программу из Перми в Гоа

Авиакомпания Azur Air завершает полетную программу из Перми в индийский штат Гоа. По данным расписания пермского аэропорта, сегодня, 21 февраля, перевозчик должен выполнить последний рейс по этому направлению. На сайте Azur Air также нет информации о других рейсах Пермь — Гоа. Источник в одном из пермских турагентств сообщил, что туроператоры больше не продают пакетные туры в Гоа с прямыми перелетами из Перми.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Авиасообщение между Пермью и Гоа, прекратившееся в 2020-м из-за пандемии COVID-19, возобновилось в ноябре 2022 года. Ранее компания Azur Air планировала выполнять чартерные полеты по этому направлению до конца марта.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...