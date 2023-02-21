Компания Azur Air свернула полетную программу из Перми в Гоа

Авиакомпания Azur Air завершает полетную программу из Перми в индийский штат Гоа. По данным расписания пермского аэропорта, сегодня, 21 февраля, перевозчик должен выполнить последний рейс по этому направлению. На сайте Azur Air также нет информации о других рейсах Пермь — Гоа. Источник в одном из пермских турагентств сообщил, что туроператоры больше не продают пакетные туры в Гоа с прямыми перелетами из Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Авиасообщение между Пермью и Гоа, прекратившееся в 2020-м из-за пандемии COVID-19, возобновилось в ноябре 2022 года. Ранее компания Azur Air планировала выполнять чартерные полеты по этому направлению до конца марта.