В ПНИПУ прошла конференция на тему международной интеграции в науке

16–17 февраля 2023 года в Пермском национальном исследовательском политехническом университете состоялась XI международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы (МИГ)».

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Конференция объединяет ведущих российских и иностранных ученых, представителей бизнеса, инвесторов и органов власти. Мероприятие направлено на увеличение международного сотрудничества в области технических и естественных наук, а также на популяризацию инновационных разработок и Пермского края как инновационного региона. Аналогов проекту нет пока ни в одном регионе Российской Федерации.

На официальной церемонии открытия конференции участников приветствовали директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Олег Анатольевич Плехов, проректор по науке ПНИПУ Алексей Игоревич Швейкин, проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Сергей Васильевич Пьянков.

– Проекты МИГ – это очень интересное явление, которое появилось в Пермском крае давно, является уникальным и, с моей точки зрения, очень хорошо работает. С одной стороны, это возможность для молодых ученых проявить себя и получить новые результаты, а с другой стороны – это уникальная форма организационно-хозяйственной деятельности, которая наиболее близка к стартапам, когда вы на ходу можете поменять свою бизнес-модель и с небольшим количеством ограничений распоряжаться финансированием, которое вам выделяется на проведение научного исследования. Надеюсь, что этот формат сотрудничества и дальше будет развиваться, – отметил Олег Анатольевич Плехов, директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН.

– Рады приветствовать команды международных исследовательских групп в стенах пермского политеха. Мы понимаем, что серьезная наука делается в команде и важно найти не только научную составляющую проекта, исследовательскую базу, но и практическое воплощение и идею его коммерциализации. Хотелось бы поблагодарить Министерство образования и науки Пермского края и Правительство Пермского края за уникальную возможность для нашего научно-академического сообщества быть частью этого проекта, – приветствовал участников конференции проректор по науке ПНИПУ Алексей Игоревич Швейкин.

– Хотел бы обратить внимание на то, что работа в части развития технологических решений в области инноваций с привлечением международных исследовательских групп в Пермском крае неожиданно приобрела новый смысл. Начиная с 2022 года, стала меняться география стран сотрудничества. Поэтому взаимодействие ученых, которое ведется в рамках проектов МИГ, имеет даже более глубокий смысл с учетом ситуации в мире. Это способ привлечения интереса к исследованиям, проводимым в России и, в частности, в Пермском крае. Поэтому МИГи в 2023 году – это возможность расширить географию исследований, – подчеркнул Сергей Васильевич Пьянков, проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ.

Вслед за приветственной речью состоялись выступления с пленарными докладами заведующего кафедрой математического моделирования в экономике Вятского государственного университета Анатолия Викторовича Шатрова, главного научного сотрудника Национального института физики и ядерной инженерии имени Хория Хулубей (Румыния) Марии Балашоу, профессора кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ Жанны Аркадьевны Мингалевой.

16 февраля ученые международных исследовательских групп презентовали также научные результаты реализации своих проектов за 2022 год.

– В первую очередь должен отметить, что МИГи – это уникальное явление, когда местные власти так трепетно относятся к своим ученым. Во-вторых, я уже не первый раз являюсь участником конференции и сам родом из Перми, учился здесь, поэтому знаком с тематикой проводимых исследований и лично со многими учеными. Касаемо докладов участников конференции: уровень проработки научной составляющей проектов намного выше, чем, например, проекты, которые я рецензировал ранее, когда работал экспертом в РФФИ. Поэтому считаю, что МИГи действительно очень важное и нужное мероприятие для развития науки – рассказал Анатолий Викторович Шатров, эксперт проектов МИГ.

– Многие проекты, которые сегодня представили результаты научной реализации, выполнены по актуальным и интересным темам. Очень приятно видеть, что Правительство Пермского края ориентировано на поддержку ученых. Отмечу, что не во всех регионах страны есть подобные проекты, скорее даже как исключение из правил существуют МИГи здесь. Хотелось бы пожелать, чтобы и далее продолжалось подобное сотрудничество, – отметил Константин Юрьевич Шуняев, заведующий лабораторией аналитической химии Института металлургии УрО РАН, эксперт проектов МИГ.

17 февраля прошел мастер-класс и круглый стол по коммерциализации результатов исследовательской деятельности и компетенций. Александр Давидович Фертман, директор департамента по науке и образованию фонда «Сколково», рассказал о кооперации во внутреннем и внешнем контуре университета, взаимодействии с индустриальными партнерами и моделях коммерциализации научных исследований, а руководители проектов и представители инновационной инфраструктуры обсудили направления коммерциализации научных разработок вузов. В обсуждении приняли участие директор технопарка «Морион Диджитал» Оскар Фаитович Ягафаров, директор Центра компетенций НТИ по фотонике Николай Николаевич Косвинцев, директор Центра трансфера технологий ПНИПУ, руководитель акселератора «Большая разведка» Владимир Павлович Постников.

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После мастер-класса прошла экспертная сессия по анализу потенциала коммерциализации проектов МИГ. Участники и руководители проектов представили отчеты о потенциале научно-технических результатов проведенных исследований с целью их дальнейшей коммерциализации.

– Инженерный уровень проектов очень хороший: есть интересные решения – где-то в стадии прототипов, где-то в стадии проработки гипотез. Видно, что школа проектирования электрофизических установок, работы с материалами очень сильная. Но современный инженер должен еще уметь увидеть технологические проблемы потенциального пользователя, результаты его работы и уметь разговаривать с клиентом. И вот здесь довольно много пробелов. Не то чтобы люди не общаются со своими заказчиками, но общаются они с ними на техническом языке – на котором привыкли это делать в своих лабораториях. Разговоры про коммерческую выгоду, про увеличение ценности для бизнеса компании являются возможными, но не обязательными в глазах исследователей. Видно, что количество заказчиков в Пермском крае довольно большое, персональные связи у исследователей с ними хорошие, но взаимодействие необходимо переводить в логику «пользы» в разных значениях, включая экономический эффект, если мы хотим, чтобы зазор между разработкой и применением в реальном секторе экономики уменьшался. Это касается и компетенций, которые необходимо выращивать в университете.

Надеюсь, что «предпринимательскую» нишу уже занимает Центр трансфера технологий ПНИПУ, который в дальнейшем должен усиливать свое влияние не только в части сервиса для исследователей и индустриальных партнеров, но и в качестве аналитика производственных цепочек, транслятора-переводчика рыночных задач и координатора совместных проектов. А с другой стороны, в компаниях и корпорациях должны появляться люди, которые способны ставить среднесрочные и долгосрочные технологические задачи, синхронизуемые с реальным ритмом жизни университета. Подготовка таких кадров и интеграция их в компании и корпорации также одна из важнейших задач университета. Еще одна задача – формирование вокруг вуза пояса технологических компаний, самостоятельных или совместных с индустриальными партнерами, которые способны создавать продукты и сервисы на базе результатов НИОКР, оперативно и недорого проверяя технологические и бизнес-гипотезы.

Собственно, решение продуктовых задач в установленный срок с требуемым качеством для крупного заказчика – это задача бизнеса-поставщика. Университет – это другой «бизнес» – он готовит качественных выпускников. Для того чтобы выпускники могли обеспечить качество, нужно в процессе обучения решить большое количество учебных и реальных задач от потенциальных работодателей. Выход на такое долгосрочное и разностороннее сотрудничество может дать серьезные эффекты для конкурентоспособности компаний и корпораций в будущем. Как я понял, у ПНИПУ такое сотрудничество выстраивается с ЛУКОЙЛом, но есть и другие игроки. Сегодня здесь упоминались «Новомет», ПНППК и кластер «Фотоника», «Авиадвигатель». В случае успешной реализации (на стратегическом, операционном и технологическом уровнях) и компания будет получать больше пользы для своего бизнеса, и университет будет гораздо лучше понимать те проблемы, которые стоят перед реальной экономикой, и сможет активнее влиять на их решение, – поделился Александр Давидович Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково», эксперт по коммерциализации проектов МИГ.

– Приятно участвовать в экспертизе проектов в рамках конкурса МИГ: виден потенциал каждого проекта и горящие глаза ученых – все это вдохновляет. Тем не менее, в отрыве от индустрии ученым сложно попасть и в целевую аудиторию, и в области применения продукта, и быстрее конкурентов пройти путь от разработки до коммерческого, рыночного потребителя. Это должна быть дорога с двусторонним движением, на которой ученые двигаются в сторону коммерциализации и практического применения своих технологий, а им на встречу двигаются заказчики, поставляющие не «псевдозадачи», а настоящие технологические запросы. Точка их встречи – МИГ, который позволяет совершиться продуктивной коммуникации между разработчиками, учеными и коммерческими заказчиками. Поэтому участие в МИГах актуально и интересно как никогда, – рассказал Оскар Фаитович Ягафаров, директор технопарка «Морион Диджитал», эксперт по коммерциализации проектов МИГ.

Конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы» объединила на одной площадке ведущих российских и иностранных ученых, представителей бизнеса и органов власти для наращивания международного сотрудничества в области технических и естественных наук, а также популяризации Прикамья как инновационного региона.

Организаторы конференции – Министерство образования и науки Пермского края, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

МИГ – уникальный проект Пермского края, реализуемый с 2011 года. На сегодня аналогов ему нет ни в одном другом регионе, лишь с 2013 года подобный проект появился на уровне Федерации. По результатам конкурса команды ученых, которые включают двух руководителей проекта, пермского и зарубежного, получают субсидии из бюджета Пермского края. Важной составляющей партнерства является то, что проект стимулирует привлечение в край ведущих зарубежных ученых, а наши ученые начинают более активно представлять Прикамье на зарубежных площадках.

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