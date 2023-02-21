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Замглавы МИД РФ Грушко встретился с министром иностранных дел Ирана в Тегеране

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели встречу в Тегеране. Они обсудили сотрудничество двух стран «на двустороннем, региональном и международном уровнях».

Глава МИД Ирана предложил Москве провести в Тегеране встречу министров иностранных дел РФ, Ирана, Турции и Азербайджана, Армении, Грузии — в формате «три плюс три», сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram. Российский МИД не комментировал встречу дипломатов.

Страны Запада последнее время выражают озабоченность в связи с расширением российско-иранского сотрудничества в военной сфере. США в феврале убеждали арабские страны, что такое взаимодействие между Москвой и Тегераном представляет для них прямую угрозу. Об этом, в частности, говорилось на проходящих на этой неделе в Эр-Рияде консультациях между США и монархиями Персидского залива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Арабов пугают Ираном».

Леонид Уварчев

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