51,7 пункта составило значение индекса настроений малого и среднего бизнеса RSBI в январе, что на 1,2 пункта выше декабрьского уровня. Индекс определяется исследованием банка ПСБ, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. В январе росли все компоненты индекса: инвестиций, кадров, доступности кредитов. Однако основным драйвером улучшения стало незначительное восстановление продаж, при этом в целом предприниматели оценивают потребительский спрос как слабый. Аналитики ПСБ констатируют адаптацию бизнеса к новым условиям. Впрочем, показатели индекса скорее свидетельствуют о стагнации — его значение в 2022 году колебалось в пределах 48–53 процентных пунктов.