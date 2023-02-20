Главные новости за 20 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Разгул стихии на Кубани

Сошедшая в горах Красной Поляны лавина повредила водопроводы, обеспечивающие водой Горную Олимпийскую деревню. Лавина сошла в районе санно-бобслейной трассы, и сейчас специалисты курорта вместе с городскими техническими службами в оперативном режиме вместе устраняют неполадки.

Лыжники сняли сход снежной лавины в горах Сочи, между курортами «Альпика» ГТЦ «Газпром» и «Роза Хутор».

Оползень в поселке Лоо Лазаревского района Сочи повредил коммуникации и оставил без воды 20 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов.

В Туапсинском районе на территории Шепсинского сельского поселения ввели локальный режим ЧС из-за схода оползня на подъездную дорогу пансионата «Южный».

В селе Дедеркой Туапсинского района оползень, вызванный проливными дождями, сошел на территорию трех жилых дворов.

В Горячем Ключе идет оповещение граждан о подъеме воды в реке Псекупс на случай эвакуации жителей микрорайонов, находящихся в зоне возможного подтопления.

Новости регионов

Учредитель застройщика «Сады Киви» взыскивает с Росимущества, Росреестра и властей Сочи 4,9 млрд руб. за срыв реализации проекта по строительству гостиницы в Адлере.

Компания «Горные вершины», связанная с семьей Александра Ткачева, подала заявку на покупку курорта «Архыз», предложив 17 млрд руб.

Один из крупнейших грузовых перевозчиков мира — датская компания AP Moller-Maersk (Maersk) — продал свои логистические площадки в Новороссийске и Санкт-Петербурге кипрской компании IG Finance Development Limited.

Движение по Крымскому мосту на несколько часов полностью приостановили из-за аварии, в которой погибли три человека.

На Кубани начали проверку по факту убийства нескольких диких нутрий. Ранее в соцсетях появились сообщения, что их до смерти забили палками.

В Тимашевском районе подросток случайно выстрелил в школьницу из винтовки, однако полиция не стала заводить уголовное дело.

Бронзовый призер первенства Европы по пляжному волейболу, игрок молодежной сборной России Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет. Это произошло после серьезного ДТП 14 февраля, в котором пострадал спортсмен.

Бывший вице-мэр Армавира Сергея Марченко и и. о. начальника городского управления ЖКХ Александр Аксенов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями за картельный сговор.

Краснодарский застройщик ООО «ГИК» подал заявление о собственной ликвидации. Что стало причиной такого решения — пока неизвестно.

В районе Горячего Ключа произошла авария, в которой пострадали восемь человек.

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