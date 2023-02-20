Оползень в Сочи оставил без воды 20 тысяч жителей

Оползень в поселке Лоо Лазаревского района Сочи повредил коммуникации и оставил без воды жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает городской водоканал.

Подвижка грунта была спровоцирована проливными ливнями, в итоге на участке магистрального водовода диаметром 700 мм произошел прорыв.

Специализированные бригады водоканала уже прибыли в Лоо для устранения крупной аварии на сетях водоснабжения.

Так как речь идет о водоводе большого диаметра, для проведения необходимого комплекса работ придется перекрыть значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать жители поселков Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также проживающие в микрорайонах Шаумяновка, Лазурный берег, по улицам 72-й и 73-й км, Ландышевая, говорится в сообщении.

Как рассказал «Ъ-Кубань» источник в экстренных службах города, сейчас без воды остаются около 20 тыс. жителей этих населенных пунктов.

Ликвидировать аварию планируется к середине вторника, а восстановить водоснабжение в эти населенные пункты — к утру среды.

Обеспечивать местных жителей питьевой водой будет спецтранспорт в соответствии с заявками граждан.

Михаил Волкодав

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