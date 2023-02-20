Жителей Горячего Ключа подготовили к эвакуации из-за разлива реки

В Горячем Ключе идет оповещение граждан о подъеме воды в реке Псекупс, на случай эвакуации жителей микрорайонов, находящихся в зоне возможного подтопления, подготовлен пункт временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что ПВР будет размещаться на базе школы №11 в поселке Мирном по улице Новой. При необходимости к ликвидации подтоплений привлекут оперативные службы и спецтехнику аварийно-спасательных формирований, которые сейчас находятся в готовности — лодки, мотопомпы, автобусы для перевозки жителей.

Уровень воды в Псекупсе поднялся из-за выпавших осадков.

Михаил Волкодав

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