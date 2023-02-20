В Геленджике в возрасте 20 лет умер призер ЧЕ по пляжному волейболу

Бронзовый призера первенства Европы по пляжному волейболу, игрок молодежной сборной России Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Фото: https://beach.volley.ru/

«С 12 лет он вошел в состав сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу, становился неоднократным призером первенств Краснодарского края, чемпионом России... На проходившем в Бадене первенстве Европы по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет Иван, выступая за сборную команду России в паре с Анатолием Василенко из Сочи, занял третье место и получил бронзовую медаль»,— говорится в сообщении.

Причиной смерти стали травмы, которые Иван Осипов получил в аварии 14 февраля. Шесть дней он находился в коме, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Наталья Решетняк

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