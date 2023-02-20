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В Туапсинском районе оползень сошел на три жилых двора

В селе Дедеркой Туапсинского района оползень, вызванный проливными дождями, сошел на территорию трех жилых дворов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: tuapsevesti.ru

По предварительным данным, домам жителей поселка ничего не угрожает.

«В ближайшее время на место направят технику для ликвидации оползня»,— говорится в сообщении.

Ранее в районе Дедеркоя из-за осадков разрушилась часть полотна федеральной автодороги «Джубга — Сочи». На поврежденном участке ввели временные ограничения движения большегрузного транспорта и реверсивное движение для остальных автомобилей.

Анастасия Донскова

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