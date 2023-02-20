В Туапсинском районе оползень сошел на три жилых двора

В селе Дедеркой Туапсинского района оползень, вызванный проливными дождями, сошел на территорию трех жилых дворов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По предварительным данным, домам жителей поселка ничего не угрожает.
«В ближайшее время на место направят технику для ликвидации оползня»,— говорится в сообщении.
Ранее в районе Дедеркоя из-за осадков разрушилась часть полотна федеральной автодороги «Джубга — Сочи». На поврежденном участке ввели временные ограничения движения большегрузного транспорта и реверсивное движение для остальных автомобилей.
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