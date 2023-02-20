Кубанская строительная компания «ГИК» ликвидируется

ООО СЗ «Главная инвестиционная компания» («ГИК»), перешла в стадию ликвидации. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс». По данным информационной системы, компания подала заявление о ликвидации юридического лица 19 февраля.

Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «ГИК» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. По итогам 2021 года выручка компании составила 282,5 млн руб., чистая прибыль – 610 тыс. руб. Бенефициаром и руководителем ООО СЗ «Главная инвестиционная компания» является Максим Кудасов. До него должность занимал Мисак Казарян, которого арестовали в феврале 2021 года по подозрению в незаконной рубке леса (ст. 260 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Казарян дал указание неустановленным лицам спилить 76 пицундских сосен рядом со строительной площадкой в Геленджике, ущерб оценили в 5,7 млн руб.

В уголовном деле идет речь об объекте застройщика «Стройинвест», который возводил жилой комплекс в микрорайоне «Северный» города-курорта Геленджик и не выполнил свои обязательства перед дольщиками. Проблемный объект достраивала группа компаний, в которую входит ООО «ГИК» Мисака Казаряна.

Компания «ГИК» также известна по достройке проблемного ЖК «7 вершин» по улице им. Знаменского в микрорайоне Гидростроителей, который начинала, но не закончила компания ООО «Кубанькапстрой». Новый инвестор приступил к работам в 2017 году, в апреле прошлого года последние литеры проблемного ЖК ввели в эксплуатацию. «7 вершин» — жилой комплекс класса «комфорт плюс», он состоит из семи 22-24-х этажных домов.

Наталья Решетняк

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