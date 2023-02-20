Лыжники сняли сход снежной лавины в горах Сочи

Днем 20 февраля в горах Сочи, между курортами «Газпром Альпика» и «Роза Хутор», сошла лавина. Видео происшествия, снятое очевидцами, публикуют паблики. По словам местных жителей, лавина снесла часть железного моста.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, пострадавших в результате происшествия нет. Лавиной снесена снежная пушка и повреждена оградительная сетка.

Позже появилось сообщение о сходе еще одной лавины, которая якобы засыпала трех спортсменов, отдыхавших под навесом в приюте Псехако. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Наталья Решетняк

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