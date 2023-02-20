В Армавире экс-чиновников осудили за картельный сговор

Бывшие заместитель главы Армавира Сергея Марченко и и. о. начальника городского управления ЖКХ Александр Аксенов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорены к штрафам в 60 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно. Приговор вынес Армавирский городской суд, говорится в пресс-релизе объединенной пресс-службы краевых судов.

Кроме того, экс-чиновникам запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на один и два года.

В суде установлено, что в 2020 году подсудимые вступили в сговор и заключали госконтракты на озеленение города с единственным поставщиком данных услуг — МП «Озеленитель», которым руководил сын Сергея Марченко. Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании Сергей Марченко и Александр Аксенов признали вину, отказавшись от дачи показаний.

Рассмотрев материалы дела, суд признал их виновными.

Наталья Решетняк

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