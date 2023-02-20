В Тимашевском районе подросток случайно выстрелил в школьницу из винтовки

Полиция не стала заводить уголовное дело на подростка из Тимашевского района Кубани, который случайно выстрелил в школьницу из пневматической винтовки. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

В середине февраля «РЕН ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что 14-летняя девочка из Краснодарского края полгода ходила с пулей, застрявшей в сонной артерии. По данным канала, инцидент произошел в июле 2022 года, когда школьница гуляла с друзьями в станице Медовская (очевидно, речь идет о станице Медведовской Тимашевского района.— «Ъ-Кубань»), и один из ребят в компании начал стрелять из имевшейся у него пневматической винтовки. Сообщалось, что одна из пуль попала в девочку, но тогда она не придала этому значения. Когда состояние ребенка ухудшилось, нейрохирурги посоветовали родителям отправиться в Москву, где ей извлекли пулю.

Как сообщает прокуратура, эту историю сразу после инцидента проверили правоохранители, которые выяснили, что 16-летний подросток, держа в руках пневматическую винтовку, предназначенную для спортивной и учебной стрельбы, действительно по неосторожности выстрелил в грудь своей 13-летней знакомой. Выстрел произошел из-за износа предохранительного устройства.

Со ссылкой на заключение эксперта отмечается, что ребенок получил рану, проникающую в плевральную полость, без повреждения внутренних органов.

Однако полицейский дознаватель в сентябре минувшего года отказал в возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), поскольку подросток на момент происшествия еще не достиг возраста уголовной ответственности

Так как юноша характеризовался положительно, его не стали помещать в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, но поставили на профилактический учет в полиции.

Михаил Волкодав

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