На Крымском мосту полностью остановили движение из-за ДТП с тремя погибшими

Движение по Крымскому мосту полностью приостановили из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«20.02.23 в 7:25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым»,— отметили в ведомстве.

Как сообщили экстренные службы изданию ТАСС, на мосту столкнулись три машины. В связи с этим движение полностью остановлено в обе стороны. В результате аварии погибли три человека. Еще один человек пострадал, он был деблокирован, его состояние уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Татьяна Ручкина

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