Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсинском районе ввели локальный режим ЧС из-за оползня, сошедшего в районе пансионата

В Туапсинском районе на территории Шепсинского сельского поселения ввели локальный режим ЧС из-за схода оползня на подъездную дорогу пансионата «Южный». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Грунт обвалил часть полотна. Движение осуществляется по одной полосе»,— говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по подготовке дефектного акта и сметной документации для восстановления поврежденного участка.

Ранее в администрации района сообщили, что оползень обвалил часть автодорожного полотна на верхнем участке подъезда к поселку пансионата и перекрыл нижний участок.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...