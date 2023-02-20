В Туапсинском районе ввели локальный режим ЧС из-за оползня, сошедшего в районе пансионата

В Туапсинском районе на территории Шепсинского сельского поселения ввели локальный режим ЧС из-за схода оползня на подъездную дорогу пансионата «Южный». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Грунт обвалил часть полотна. Движение осуществляется по одной полосе»,— говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по подготовке дефектного акта и сметной документации для восстановления поврежденного участка.

Ранее в администрации района сообщили, что оползень обвалил часть автодорожного полотна на верхнем участке подъезда к поселку пансионата и перекрыл нижний участок.

Анастасия Донскова

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