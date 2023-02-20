В Горячем Ключе после столкновения иномарки с грузовиком госпитализировали восемь человек

В районе Горячего Ключа произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю



ДТП произошло 19 февраля около 20 часов на 1368-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель Toyota не выдержал безопасный интервал и столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате аварии восемь пассажиров автомобиля Toyota, включая водителя и 12-летнюю девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП правоохранители организовали проверку. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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