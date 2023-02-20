Сошедшая в Красной Поляне лавина повредила водопроводы на «Розе Хутор»

Сошедшая в Красной Поляне лавина повредила водопроводы, обеспечивающие водой Горную Олимпийскую деревню. Об этом сообщает сочинский водоканал.

Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, по которым ресурс идет в Олимпийскую деревню (расположена в границах горнолыжного курорта «Роза Хутор».— «Ъ-Кубань»). Чтобы определить нанесенный ущерб и ликвидировать последствия аварии, водоканал организовал оперативный штаб, ситуация взята на круглосуточный мониторинг.

«В данный момент производится весь необходимый комплекс подготовительных мероприятий. К месту нештатной ситуации доставляются все необходимые материалы и техника. Ее ликвидацией специалисты займутся при стабилизации погодных условий, которые не будут угрожать их жизни и здоровью»,— сообщает пресс-служба водоканала.

Пока перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе. О времени устранения ситуации водоканальщики сообщат дополнительно. Чтобы обеспечить жителей питьевой водой, будет организован ее подвоз.

Отмечается, что лавину спровоцировал обильный снегопад в высокогорье, наблюдаемый в последние дни и продолжающийся до сих пор.

В пресс-службе «Розы Хутор» «Ъ-Кубань» сообщили, что лавина сошла в районе санно-бобслейной трассы, и сейчас специалисты курорта вместе с городскими техническими службами в оперативном режиме вместе устраняют неполадки.

«Опасности для гостей курорта данная ситуация не представляет, водоснабжение работает, инфраструктура курорта в настоящее время находится в рабочем состоянии», - говорится в комментарии курорта.

Ранее сообщалось, что днем 20 февраля в горах Сочи, между курортами «Газпром Альпика» и «Роза Хутор», сошла лавина. Видео происшествия, снятое очевидцами, публикуют местные паблики. По словам местных жителей, лавина снесла часть железного моста.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, пострадавших в результате происшествия нет. Лавиной снесена снежная пушка и повреждена оградительная сетка.

Позже появилось сообщение о сходе еще одной лавины, которая якобы засыпала трех спортсменов, отдыхавших под навесом в приюте Псехако. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Михаил Волкодав

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