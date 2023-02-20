На Кубани начали проверку по факту убийства диких нутрий

На Кубани начали проверку по факту убийства нескольких диких нутрий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространилась информация о том, что двое мужчин в возрасте 45–50 лет до смерти забили палками нескольких нутрий, которых прикармливали жители станицы.

«По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по Красноармейскому району. В настоящее время полицейскими установлены лица, возможно причастные к данному инциденту»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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