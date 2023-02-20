Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани начали проверку по факту убийства диких нутрий

На Кубани начали проверку по факту убийства нескольких диких нутрий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространилась информация о том, что двое мужчин в возрасте 45–50 лет до смерти забили палками нескольких нутрий, которых прикармливали жители станицы.

«По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по Красноармейскому району. В настоящее время полицейскими установлены лица, возможно причастные к данному инциденту»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...