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Коммерсантъ FM
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На Фрунзенской набережной пропали премии

Финансиста военной части осудили за это условно

Хамовнический райсуд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения Дениса Кубракова — бывшего начальника финансово-экономической службы и главного бухгалтера части инженерных войск, расположенной в центральном здании Минобороны на Фрунзенской набережной. Следственный комитет установил, что военный похищал премии, которые выписывались на подчиненных. Подсудимый полностью признал вину.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Денис Кубраков, которого сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали в марте прошлого года, быстро признал свою вину, поэтому во время следствия в основном находился не в СИЗО, а под домашним арестом, который потом и вовсе заменили подпиской о невыезде. 517-й военный следственный отдел СКР инкриминировал ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с конца марта 2019 года по 3 февраля 2022 года, «действуя из корыстных побуждений», главбух Кубраков выписывал премии сослуживцам, которые заверял у начальника воинской части. А потом под предлогом того, что эти деньги нужны самому командиру части, заставлял тех, на кого выписаны премии, передавать себе наличные. Как выяснили позже следователи, начальник части не знал о совершаемых махинациях, искренне полагая, что премии получают те, кто их заслужил. После жалоб офицеров в ФСБ и военную прокуратуру в части была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Денис Кубраков похитил 3,796 млн руб. Скандал вызвало даже не это обстоятельство, а то, что сама часть зарегистрирована в здании Минобороны и выступала заказчиком работ на сотни миллионов рублей, связанных с содержанием фортификационных сооружений.

В ходе прений сторон гособвинитель из 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона, исключив из дела ст. 286 УК РФ, запросил для подсудимого четыре года заключения в колонии общего режима. Адвокат напротив, просил проявить к подзащитному снисхождение. Он отметил, что Денис Кубраков полностью признал вину и извинился перед бывшими сослуживцами, а кроме того, по совету защитника пожертвовал 10 тыс. руб. в благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям с заболеваниями головного и спинного мозга, что является смягчающим вину обстоятельством.

Судья приговорила Дениса Кубракова к четырем годам условно с испытательным сроком в три года. Спросив осужденного, понятен ли ему приговор, председательствующая не удержалась, добавив: «Хорошо, но, если считаете, что приговор слишком мягок, вы можете его обжаловать». Осужденный жаловаться не станет. Правда, ему еще предстоит возместить ущерб, который с него могут взыскать в порядке гражданского судопроизводства.

Алексей Соковнин

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