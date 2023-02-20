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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило список стран, чьи граждане могут получить визу на 6 месяцев по брони в отеле

Российское правительство утвердило перечень из 19 стран, гражданам которых дается полугодовая виза на основании брони в отеле. Среди них — Иран, КНР и Турция, следует из распоряжения от 16 февраля.

Список стран, чьи граждане могут получить шестимесячную визу на основании брони в отеле

  • Бахрейн
  • Бруней
  • Индия
  • Индонезия
  • Иран
  • Камбоджа
  • Китай
  • КНДР
  • Кувейт
  • Лаос
  • Малайзия
  • Мексика
  • Мьянма
  • Оман
  • Саудовская Аравия
  • Сербия
  • Таиланд
  • Турция
  • Филиппины

Виза выдается на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ранее иностранные туристы могли получить визу либо на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности (аналогичная политика у стран в отношение граждан РЫ). В августе 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице. В сентябре вышло постановление, согласно которому иностранные туристы могут получать многократные туристические визы на срок до шести месяцев.

Мария Федотова

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