Правительство утвердило список стран, чьи граждане могут получить визу на 6 месяцев по брони в отеле

Российское правительство утвердило перечень из 19 стран, гражданам которых дается полугодовая виза на основании брони в отеле. Среди них — Иран, КНР и Турция, следует из распоряжения от 16 февраля.

Список стран, чьи граждане могут получить шестимесячную визу на основании брони в отеле Бахрейн

Бруней

Индия

Индонезия

Иран

Камбоджа

Китай

КНДР

Кувейт

Лаос

Малайзия

Мексика

Мьянма

Оман

Саудовская Аравия

Сербия

Таиланд

Турция

Филиппины

Виза выдается на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ранее иностранные туристы могли получить визу либо на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности (аналогичная политика у стран в отношение граждан РЫ). В августе 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице. В сентябре вышло постановление, согласно которому иностранные туристы могут получать многократные туристические визы на срок до шести месяцев.

Мария Федотова