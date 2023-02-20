Правительство утвердило список стран, чьи граждане могут получить визу на 6 месяцев по брони в отеле

Российское правительство утвердило перечень из 19 стран, гражданам которых дается полугодовая виза на основании брони в отеле. Среди них — Иран, КНР и Турция, следует из распоряжения от 16 февраля.
Список стран, чьи граждане могут получить шестимесячную визу на основании брони в отеле
- Бахрейн
- Бруней
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Камбоджа
- Китай
- КНДР
- Кувейт
- Лаос
- Малайзия
- Мексика
- Мьянма
- Оман
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Таиланд
- Турция
- Филиппины
Виза выдается на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Ранее иностранные туристы могли получить визу либо на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности (аналогичная политика у стран в отношение граждан РЫ). В августе 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице. В сентябре вышло постановление, согласно которому иностранные туристы могут получать многократные туристические визы на срок до шести месяцев.