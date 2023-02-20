От заката до просвета

Уход иностранных брендов и снижение покупательской активности толкает пермские торговые центры к нестандартным шагам по повышению трафика. Администрация ТРК «Семья» — одного из крупных пермских ТЦ — собирается проводить ночные спортивные и развлекательные мероприятия. По словам экспертов, практика проведения различных мероприятий торговыми центрами не нова, но становится актуальной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В условиях падения посетительского трафика пермские торговые центры меняют концепцию развития, предлагая посетителям, помимо магазинов, новые форматы мероприятий. Как сообщили в администрации ТРК «Семья», в торговом центре начнут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, некоторые из них будут проводиться после завершения работы торговых галерей.

Первым экспериментальным проектом стал бойцовский турнир лиги Bat Stage, прошедший в ТРК «Семья» 11 февраля. После закрытия в ТЦ организовали четырехэтажный атриум с местами для ринга и зрителей. Кроме внутреннего пространства для мероприятий, в «Семье» рассматривают и другие площадки, например парковку со стороны ул. 25-го Октября. Уже есть предварительное предложение провести на ней открытый матч между баскетбольными командами. Для обслуживания зрителей могут привлечь арендаторов с фуд-корта. «Новые проекты ТРК — часть современной концепции торговых объектов, когда они становятся не только местом для покупок, но и центром социального общения, проведения досуга»,— сообщили в администрации «Семьи».

В ТРК отметили, что в холодное время года в Перми есть спрос на закрытые, отапливаемые площадки, способные вместить зрителей. Часть таких мероприятий можно проводить в ТЦ, полагают в администрации «Семьи».

ТЦ уже третий год испытывают проблемы из-за сниженного посетительского трафика. В 2020–2021 годах они были связаны с пандемией коронавируса и действовавшими ограничениями. В 2022 году посещаемость в торговых центрах упала после начала СВО. Иностранные бренды массово уходили из РФ, появилось много пустующих площадей, которые впоследствии занимали российские, китайские или турецкие сети. По данным компании Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в пермских ТЦ в январе — ноябре 2022 года снизился на 12% относительно 2021 года и на 27% относительно допандемийного и докризисного 2019-го. Перед Новым годом посещаемость ТЦ выросла, а в январе она сохранялась на уровне начала 2022 года, но была на 23% ниже, чем в 2019-м.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Прикамье», отметили, что многие ТЦ ежегодно проводят ярмарки-продажи продукции и другие развлекательные мероприятия, среди них «Столица», «Семья», «Imall Эспланада» и другие. Например, сейчас в ТРЦ «Планета» началась весенняя ярмарка по продаже подарков к праздникам. Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова напомнила, что ТЦ уже давно используют практику проведения мероприятий в нерабочие часы торговых галерей. Так, несколько лет назад ТЦ города проводили мероприятия после закрытия галерей: в ТРК «Колизей» проходило стендап-шоу, в ТЦ «Галерея» организовывали конкурс «Миссис Пермь» и показы мод.

Теперь использование площадей, высвободившихся после ухода иностранных брендов из РФ, стало особенно своевременным, убежден директор УК «Столица» Константин Копытов. «Это актуально, потому что если проведение подобных мероприятий не даст прямого коммерческого эффекта в денежном выражении, то хотя бы позволит дополнительно привлекать внимание к ТЦ. Идет борьба за покупателя, за трафик»,— заявил господин Копытов. По мнению собеседника, опыт «Семьи» по использованию площадей в нерабочее время могут перенять и другие ТЦ Перми. При этом он не уверен, что мероприятия, анонсированные «Семьей», принесут экономический эффект. В лучшем случае они смогут возместить часть расходов на содержание площадей.

«Тенденция на усиление и разнообразие развлекательной составляющей ТРЦ оформилась уже довольно давно, а за последний год получила новый стимул на фоне ухода крупных международных брендов: для торговых центров по всей России проведение мероприятий — это возможность поддержать трафик»,— считает исполнительный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. Если говорить про спортивные мероприятия в ТЦ, то, по мнению господина Каштанова, это направление будет развиваться, поскольку проведение таких состязаний — отличный инструмент привлечения гостей.

Елена Денисова из УК «Труменс-Групп» связывает проведение мероприятий в «Семье» в нерабочее время не только с формированием лояльности посетителей к ТЦ, но и с получением дополнительного дохода от мест общего пользования. «Когда ТЦ запускают после завершения работы, на инфраструктуру объекта — на охрану, клининг и другие системы — ложится дополнительная нагрузка. Но я думаю, что менеджмент „Семьи“ заложил все эти затраты в финансовую модель работы»,— рассуждает эксперт.

Евгения Ахмедова