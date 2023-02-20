Eurocopter закрутило вихрем

В Кузбассе разбился вертолет Eurocopter AS350 B3 авиакомпании «Аэрогео», который поднимал сноубордистов на гору Топхан. В результате падения один пассажир погиб, травмы получил командир воздушного судна, он госпитализирован. По предварительным данным, при заходе на посадку вертолет угодил в снежный вихрь, поднятый вращающимися винтами, задел землю и скатился по склону, ломая лопасти. По факту гибели человека правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К расследованию подключился Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крушение вертолета Eurocopter AS350 B3 (RA-04060)

Фото: СК / ТАСС Крушение вертолета Eurocopter AS350 B3 (RA-04060)

Фото: СК / ТАСС

В понедельник на юге Кемеровской области потерпел крушение вертолет Eurocopter AS350 B3 (RA-04060), принадлежавший красноярской авиакомпании «Аэрогео». Авиаинцидент, в причинах которого разбираются сразу несколько ведомств, произошел примерно в 14:00 по местному времени.

Как рассказали «Ъ» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, в понедельник два вертолета Eurocopter AS350 B3 доставляли сноубордистов к месту катания на гору Топхан (ее высота составляет 1333 м). В каждом находился пилот и по пять спортсменов с одной из турбаз Междуреченска. Первый вертолет благополучно приземлился и высадил спортсменов-экстремалов. Второй, по предварительной информации, при посадке попал в снежный вихрь, поднятый вращающимися винтами. Eurocopter задел землю и на несколько метров скатился по склону.

В результате инцидента травмы получили командир воздушного судна и пассажир, повредивший позвоночник. Потерпевших эвакуировали с горы первым вертолетом. Пассажира не удалось довезти до больницы: он скончался в дороге.

Судя по фотографиям с места происшествия, воздушное судно получило серьезные повреждения. У вертолета разрушена кабина, сломаны лопасти несущего и рулевого винта.

Руководитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко сообщил «Ъ», что к 16:30 местного времени поисково-спасательные работы на месте аварии были завершены, всех, кто был на месте происшествия, вывезли. Сделать это пришлось воздухом, поскольку другого способа добраться туда нет.

Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Екатерина Петрушина сообщила, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для производства следственных и процессуальных действий на место аварии вертолета Eurocopter выехали следователи и криминалисты. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента.

В приемной авиакомпании «Аэрогео» «Ъ» сообщили, что не комментируют происшествие.

В междуреченской городской больнице подтвердили, что в нее поступили потерпевшие в инциденте с вертолетом, но ни их число, ни состояние не уточнили.

Вертолет Eurocopter АS350 B3 указанной авиакомпании уже попадал в авиапроисшествие. Оно произошло в декабре 2013 года на окраине города Ужур, в 300 км от Красноярска. Здесь воздушное судно, летевшее санитарным рейсом, должно было взять на борт пациентку местной больницы, страдающую острой почечной недостаточностью. Ее было решено транспортировать в одну из клиник краевого центра. Для сопровождения больной во время полета на воздушном судне находились двое врачей. Уже после посадки, осматривая место приземления, указывается в материалах следствия, пилот задел рукоятку управления «шагом винта». Вследствие этого вертолет завалился на правый борт. От удара несущего винта о землю воздушное судно подбросило, перевернуло в воздухе и опрокинуло уже на левый борт. Пилот и двое его пассажиров-врачей не пострадали. Покинув кабину, медики отправились к пациентке. Ее в краевую больницу доставили резервным вертолетом.

Авиакомпания «Аэрогео» создана в марте 2005 года в Красноярске. Парк воздушных судов перевозчика насчитывает более 40 единиц авиационной техники, включающий в себя вертолеты и самолеты различных типов: Ми-8Т, Ми-8МТВ-1, Eurocopter EC-120B, Eurocopter AS350 B3, Robinson R-44, Cessna 208B Grand Caravan, Cessna T206H, Pilatus PC 12/47.

Константин Воронов, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово