Посещаемость нижегородского Арсенала выросла на 20% за год

Нижегородский Арсенал в 2022 году принял 136 тыс. посетителей – на 20% больше, чем в предыдущем. Об этом сообщил заведующий Волго-Вятским филиалом Пушкинского музея (ГМИИ) Александр Комаров на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Фото: Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина

Он отметил, что Арсенал стали чаще посещать туристы из других городов и молодежь. Последнее связано в том числе с развитием проекта «Пушкинская карта», который позволил подросткам и студентам в возрасте с 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи.

В 2023 году Арсенал планирует проекты внутри музея и за его пределами. В марте откроется выставка «До и после: проекты в арт-резиденции Выкса». Резиденция основана в 2017 году фондом «ОМК Участие». «Хотим отметить пятилетний юбилей и рассказать, что такое арт-резиденция, что такое Выкса, как она поменялась»,– сказал Александр Комаров.

С 30 марта по 1 апреля Арсенал совместно с Университетом Лобачевского (ННГУ) проведет форум науки и искусства «Универсум». Он будет посвящен работе универсального исследователя. Летом на Щелоковском хуторе в честь открытия этой площадки после реконструкции покажут оперу-променад «Покрова», а в сентябре откроется десятый фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В ноябре запланирована финальная часть проекта «Названо Вазари», выставка будет посвящена маньеризму. Предыдущие экспозиции проекта знакомили посетителей с готикой и ренессансом.

Анастасия Еремина