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Нового замруководителя минприроды Прикамья нашли в Москве

Новым заместителем министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края назначен Вадим Скворцов. Как сообщили в пресс-службе министерства, он уже приступил к исполнении своих обязанностей. В краевом минприроды господин Скворцов будет курировать блоки управлений минеральных и водных ресурсов. На этой должности он сменил Владимира Маковея, который осенью прошлого года ушел на пенсию.

Вадим Скворцов ранее работал начальником контрольно-надзорного подразделения Министерства экологии и природопользования Московской области. До этого занимал должность заместителя руководителя управления Росприронадзора в Уральском Федеральном Округе.

Это уже второе новое назначение в краевого минприроды в этом году. В январе в министерстве появилась новая ставка замминистра, который должен курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. Ее занял бывший глава ГБУ «Территориальный фонд информации Республики Коми» Дмитрий Полшведкин.

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